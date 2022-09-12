Оперативна інформація станом на 08:00 12 вересня 2022 року від ДСНС

Близько 20:00 рашиські окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Виникла пожежа в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій. Загинуло 2 працівників. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад 1000 кв.м. В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару приймало участь 12 оперативних підрозділів #ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби. На гасіння вогню вогнеборці подали 9 водяних та 2 пінних стволи.

● Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об'єкт в Чугуївському районі області на території Слобожанської громади. Площа тамтешньої пожежі склала 70 кв.м. 2 особи зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22:15.

● Крім того, близько опівночі Харків зазнав повторного ракетного удару з боку РФ. Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, який зазнав руйнувань. Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було.

● Загалом за добу з 11 по 12 вересня #рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

- 12 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 – спричинених військовими діями.

- 1 – на аварійно-рятувальні роботи,

- 8 – для надання допомоги населенню, правоохоронцям та комунальникам,

- 1 – на ліквідацію наслідків ДТП,

- 5 – інші виїзди.

● За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 98 ворожих вибухонебезпечних предмети.

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Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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