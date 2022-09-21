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Оперативна інформація станом на 08:00 21 вересня 2022 року від ДСНС

Оперативна інформація станом на 08:00 21 вересня 2022 року від ДСНС

Харків. Ворог вдарив по житловим багатоповерхівкам Холодногірського району. Рятувальники врятували 10 мешканців однієї з них.

За добу з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

● 10 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами,

● 5 – на аварійно-рятувальні роботи,

● 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

● 3 – інші виїзди.

Вночі Холодногірський район Харкова піддався черговому удару з боку загарбницьких військ РФ. Снаряди влучили у 2 житлові багатоповерхівки, залізничний вагон та 2 адміністративні будівлі.

● В першому випадку зруйновано технічний поверх 10-типоверхівки, постраждала 1 людина, пожежі не трапилось.

● В другому – зруйновано технічний поверх та частково сходову клітину 9-типоверхового житлового будинку. 10 його мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини, проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Завдяки оперативним діям надзвичайників всі люди були врятовані, постраждалих немає.

● В наслідок третього влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 кв.м., частково зруйновані 2 адмінбудівлі. Постраждалих немає.

Зведений загін ДСНС продовжує виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Аварійно-рятувальні роботи, розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев місця встановлення понтонної переправи через р. Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм.

25 піротехнічних розрахунків ДСНС проводили обстеження ліній електромереж, автошляхів, залізничних колій, лікарень, техніки комунальних служб, забезпечували роботи з ексгумації тіл, виконували заявки від населення про виявлення ВНП, супроводжували проведення аварійно-рятувальних робіт. Загалом виявлено та знешкоджено 695 одиниць рашиських боєприпасів, мін та вибухівок.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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