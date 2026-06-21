Оперативна інформація станом на 08:00 21.06.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1579-а доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 85 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 489 дронів-камікадзе та здійснили 3030 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісімнадцять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема двічі застосував реактивні системи залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили десять атак противника в районах населених пунктів Вільча, Стариця, Ізбицьке та Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового та Новоплатонівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону зафіксовано на Лиманському напрямку, де окупанти 21 раз атакували в районах населених пунктів Дружелюбівка, Ямпіль, Шийківка, Ольгівка, Новоселівка, Дробишеве, Дерилове та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотирнадцять атак, в бік Пискунівки, Кривої Луки, Калеників, Закітного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм у районі Тихонівки.

В районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив одинадцять атак.

Найбільшу кількість ворожих штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Ворог проявляв активність у районах населених пунктів Новомиколаївка, Гришине, Білицьке, Кучерів Яр, Шахове, Новопавлівка, Філія, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Торецьке, Дорожнє, Родинське, Новогришине, Гуліве, Мирне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку загарбники намагалися просуватися двічі, в районах Піддубного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах населених пунктів Цвіткове, Верхня Терса, Новоселівка, Добропілля, Рибне, Гуляйпільське, Залізничне, Гірке, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку активних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб. Також знешкоджено вісім танків, десять бойових броньованих машин, 93 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 2346 безпілотних літальних апаратів, 475 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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