Оперативна інформація станом на 08:00 24.05.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1551-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Колісниківка.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне, Новоселівка та в бік населених пунктів Чернещина, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районі Маркового та у бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував два рази, в районах Тернового та Степового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 32 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Лугівського та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також знешкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1843 безпілотних літальних апарати, 292 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

