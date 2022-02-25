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Оперативна інформація станом на 10:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 10:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Також відомо, що на білоруському аеродромі ГОМЕЛЬ здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

Через ушкодження злітної смуги аеродрому ГОСТОМЕЛЬ, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку ГОМЕЛЬ-ЧЕРНІГІВ-КИЇВ.

На Сіверщині підрозділи 1 отбр по річці БІЛОУС зупинили противника.

Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на КИІВ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку КОЗЕЛЕЦЬ-БРОВАРИ та напрямку КОНОТОП-НІЖИН-КИЇВ. Втрачено місто КОНОТОП.

На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж ХЕРСОН, НОВА КАХОВКА, КАХОВКА з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто МЕЛІТОПОЛЬ.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

На Слобожанщині в районах ХАРКОВА та ВАЛУЙКІВ підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу.

Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку.

Загалом Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та намагається зупинити противника по всій лінії зіткнення.

Вступайте до лав Збройних Сил України та Сил ТРО!

Земля під ногами окупанта має горіти!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Оперативна інформація станом на 10:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення

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