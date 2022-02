Оперативна інформація станом на 10.00 27 лютого 2022 року

Противник продовжує агресію проти України. Основні його зусилля зосереджені на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування міста КИЇВ.

На Поліссі противник продовжує нарощувати своє угруповання. Підрозділи 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ здійснюють рух у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки.

Для наведення переправ через річки Тетерів та Ірпінь та матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів, з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи.

Російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства, тому активно використовується залізнична інфраструктура Республіки Білорусь з метою доставки військових вантажів для російських окупаційних військ на територію України.

Підрозділи Центрального військового округу ЗС РФ продовжують рух у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.

Противник облаштував понтонну переправу в районі населеного пункту Комарина через річку Десна та у районі Оране через р. Тетерів.

РФ перебазувало тактичну авіаційну групу літаків Су-34 з Московської області на аеродром Барановичі на території РБ.

На Сіверському напрямку російські окупанти силами до 14 БТГр (зі складу 90 танкової дивізії та 41 загальновійськової армії) завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування КИЄВА з північно-східного напрямку.

Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти здійснюють обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця.

На напрямку Суми, Прилуки, ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений.

Частина сил Північного флоту ЗС РФ у складі до двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука, вклинилася на глибину до 120 км. Ворога зупинено.

На Слобожанському напрямку Збройними Силами України в результаті бойових дій нанесено значних втрат підрозділам 20 загальновійськової армії ЗС РФ. Знищено БТГр 4 танкової дивізії. Через значні втрати управління дивізією дезорганізовано.

За даними розвідки здійснюється підготовка до виведення підрозділів на територію Бєлгородської області. Розглядається рішення про термінове введення резервів.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії, перегруповується для наступу у напрямку Херсон – Миколаїв. Силами до двох БТГр зі складу 20 мотострілецької дивізії ЗС РФ веде наступальні дії на напрямку Мелітополь – Василівка, частиною сил - на напрямку Бердянськ – Маріуполь.

Кораблі Каспійської флотилії та Чорноморського флоту ЗС РФ, зокрема фрегати “Адмирал Макаров” та “Адмирал Ессен” здійснювали пуски крилатих ракет типу “Калібр”.

На Сіверському напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ та веде оборонні бої на визначених рубежах.

Разом переможемо! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

