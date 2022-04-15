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Оперативна інформація станом на 15.00 08.04.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 15.00 08.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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