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Оперативна інформація станом на 16:00 01.06.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 01.06.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 83.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади з прикордонних із рф районів, зокрема населених пунктів Миропільське, Проходи, Покровка, Попівка, Порозок, Студенок, Соснівка, Тур’я, Нововасилівка, Прогрес, Лугівка, Бобилівка, Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають ворожу атаку поблизу Фиголівки.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль; два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Золотарівки. Загалом з початку доби наші воїни відбили чотири штурмові дії підрозділів загарбника.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Часів Яр та в бік Білої Гори. Наші захисники зупинили одну наступальну дію противника, наразі триває ще два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Торецьк та Диліївка. Шість ворожих атак відбили Сили оборони, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, три боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів керованими бомбами ворог завдав по Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку відбулося дев’ять ворожих атак у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація вдарила по Залізничному некерованими ракетами.

Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Степового на Оріхівському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційного удару по Ольгівці.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 12 боєзіткнень, два з них тривають досі. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість КАБ, здійснив 106 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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