Оперативна інформація станом на 16:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 104.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Бачівськ, Біла Береза, Рижівка, Сімейкине, Безсалівка, Бобилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 42 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тринадцять разів атакував укріплення наших захисників у районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив десять наступальних дій у районі населених пунктів Синьківка, Нова Кругляківка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців у районі Новоселівки, Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Ольгівка, Дробишеве, Ставки. Зараз ще тривають 5 боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у районі Дронівки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали вісім атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Злагода та Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 19 бойових зіткнень в районі Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля й Зеленого, п’ять з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка.

На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

