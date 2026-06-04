Оперативна інформація станом на 16:00 04.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 95 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Лісне, Нова Гута, Сопич, Бачівськ, Кореньок, Яструбщина, Семенівка, Рижівка, Будки, Нескучне, Волфине; на Чернігівщині – Медведівка, Галаганівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького, Колодязного. Один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населеного пункту Ківшарівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. П’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Горіхове та у бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Січневого. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 23 ворожі атаки у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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