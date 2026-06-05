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Оперативна інформація станом на 16:00 05.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 05.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нова Гута, Рижівка, Кореньок, Волфине, Нескучне, Сопич, Рогізне, Гірки, Рожковичі, Бунячине, Потапівка; на Чернігівщині – Хрінівка, Галаганівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Закітне. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток та у бік Іллінівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населеного пункту Дорожнє.

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда та у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди та у бік Прилук, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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