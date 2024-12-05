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Оперативна інформація станом на 16.00 05.12.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 05.12.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом в ройні Круглого.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

Наші захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.

Силами оборони відбито одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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