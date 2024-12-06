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Оперативна інформація станом на 16.00 06.12.2024 щодо російського вторгнення.

Оперативна інформація станом на 16.00 06.12.2024 щодо російського вторгнення.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглиб території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

На цей час кількість бойових зіткнень складає 119. Найактивніше ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, на даний час триває два боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває два.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Білої Гори та Ступочок, бої тривають у двох локаціях.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.

Ворог атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, 11 боєзіткнень триває.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби противник 30 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього, на даний час тривають бої у 11 локаціях.

На Времівському напрямку наші війська відбили сім атак в районах Успенівки, Костянтинопольського, Успенівки, Роздольного, Новодарівки та Новосілки. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку одна атака загарбників успіху не мала.

На Курщині з початку доби загарбник 13 разів переходив до атакувальних дій, бої тривають.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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