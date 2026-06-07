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Оперативна інформація станом на 16:00 07.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 07.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 71 раз атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рожковичі, Сопич, Рогізне, Бачівськ, Кореньок, Тополя, Гірки, Бунячине, Рижівка, Будки, Іскрисківщина, Нескучне; на Чернігівщині – Хрінівка, Клюси, Галаганівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 1 КАБ, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники один раз намагалися прорвати оборону в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог безуспішно один раз намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Кучерового Яру, Вільного. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у районі Тернового та в бік Добропілля. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 20 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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