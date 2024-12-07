Оперативна інформація станом на 16.00 07.12.2024 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 91 боєзіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі зосереджують зусилля на Лиманському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках та на Курщині.

Потерпали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини. Сьогодні ворог бив по населених пунктах Вильчики і Сеньківка.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються.

Агресор збільшив кількість атак до 15 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Ямполівки. Вісім боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки. На даний час триває один бій.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 13 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі та Новотроїцького. Наразі ще триває шість боєзіткнень.

Точаться запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу та Нескучного протягом дня відбулося 19 бойових зіткнень, вісім атак окупантів тривають.

На Времівському напрямку агресор 10 разів атакував позиції наших захисників в районі населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, п’ять боєзіткнень тривають.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм.

На Курщині українські захисники ще відбивають 10 атак загарбників, всього на напрямку за сьогодні зафіксовано 16 боєзіткнень.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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