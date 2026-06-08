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Оперативна інформація станом на 16:00 08.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 08.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Бунякине, Прогрес, Малушине, Уланове, Волфине, Нескучне, Сопич, Яструбщина; на Чернігівщині – Костобобрів, Сеньківка, Грем’яч, Клюси.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана. П’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки, Закітного, Липівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали чотири атаки поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне, Дорожнє. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Січневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 22 ворожі атаки у районі Добропілля, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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