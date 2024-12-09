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Оперативна інформація станом на 16.00 09.12.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 09.12.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по Відродженівському Харківської області.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбито, триває бій.

На Лиманському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Шість боєзіткнень триває до цього часу.

На Торецькому напрямку загарбники шість разів атакували в районах Торецька та Неліпівки. Чотири атаки успішно відбито нашими захисниками, триває два боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка українські підрозділи відбили 24 атаки.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового відбито 16 штурмів, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого, на даний час точиться п’ять боїв. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Константинополю.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Курщині українські захисники відбивають шість атак загарбників, всього ж на даний час вже зафіксовано дев’ять боєзіткнень.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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