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Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 10.06.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Від початку доби агресор 73 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині від вогню загарбників постраждали населені пункти Сопич, Потапівка, Кореньок, Уланове, Ємадичине, Ходине, Рижівка, Будки, Іскривщина, Рогізне, а на Чернігівщині під удари потрапили населені пункти Сеньківка, Хрінівка, Архипівка, Грем’яч.

Одне бойове зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському та Курському напрямках; також противник здійснив 49 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Дві спроби прорвати нашу оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку в районі Стариці та в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

13 спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, два боєзіткнення продовжуються.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Часового Яру.

Чотири атаки відбивали наші захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Плещіївки та в напрямку Костянтинівки, Вільного, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Гришиного, Котлиного, Удачного та в напрямку Ганнівки, Білицького, Шевченко, Новоолександрівки, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки, одне боєзіткнення триває.

Один раз намагався ворог просунутися поблизу Зеленого Гаю на Олександрівському напрямку.

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак на Гуляйпільському напрямку в районах Прилук, Залізничного, Чарівного та в напрямку Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки.

Один раз штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в напрямку Нової Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого.

Жодних суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається на інших напрямках, спроб ворожого просування там не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває! Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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