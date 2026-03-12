Надзвичайне
Сегодня 16:06
Оперативна інформація станом на 16:00 12.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 45.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Уланове, Будки, Іскрисківщина, Бачівськ, Кореньок, Ходине, Рижівка. У Чернігівській області: Гута-Студенецька, Сеньківка, Семенівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав два авіаудари, скинув шість авіабомб, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине. Боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у бік населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському та Краматорському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти шість разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Рибного. Крім того, Покровське зазнало авіаудару противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка. Дев’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Таврійському.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

