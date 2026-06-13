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Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Триває збройна агресія рф проти України. Ворог здійснив 61 наступальну дію. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах України.

Сьогодні від вогню окупантів постраждали населені пункти Сопич, Рогізне, Кореньок, Нескучне, Малушине, Волфине, Бачівськ, Рижівка, Бунякине, Голубівка Сумської області, а також Тимоновичі Чернігівської області. Крім того, авіаційних ударів зазнала Павлівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Загарбники завдали трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 24 обстріли, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ, одне боєзіткнення досі триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, два зіткнення наразі тривають. Штурмові дії фіксувалися в районах населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське та Озерне.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції Сил оборони у районах Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки, одна з яких ще триває. Ворог проявляв активність поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та Костянтинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 штурмових дій агресора. Загарбники атакували в районах населених пунктів Василівка, Гришине, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Котлине, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку, п'ять боєзіткнень на цей час тривають. Ворог тиснув у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одну атаку ворога в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Підтримуйте Сили оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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