Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:06
Просмотров: 40

Оперативна інформація станом на 16:00 14.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 79.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали артилерійських ударів населені пункти Будки, Кореньок, Рижівка, Мала Слобідка, Степанівка, Ходине, Старикове, Яструбщина, Іскрисківщина; авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив дві марні спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій, крім того, завдав 51 обстрілу населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, скинув три керовані авіаційні бомби, завдавши одного авіаційного удару.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитися до позицій наших військ у районах Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Два бої тривають до цього часу.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив три наступальні дії поблизу Олександрограда та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулася одна атака ворога. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

