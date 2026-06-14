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Оперативна інформація станом на 16:00 14.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 14.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 44 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Уланове, Нескучне, Рогізне, Будки, Потапівка, Бунячине, Лужки, Безсалівка, Стара Гута, Козаче, Атинське, Суходіл, Бачівськ, Харківка, Малушине, Гаврилова Слобода; на Чернігівщині – Сеньківка, Клюси.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Загарбники завдали трьох авіаударів із застосуванням шести керованих авіаційних бомб, а також здійснили 24 обстріли, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Гранів та Вовчанськ. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви та у районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали сім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районі населеного пункту Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє.

На Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали одинадцять ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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