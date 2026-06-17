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Оперативна інформація станом на 16:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Нескучне, Рогізне, Голишівське, Потапівка, Бунячине, Іскрисківщина, Малушине, Гаврилова Слобода; на Чернігівщині – Сеньківка, Хринівка.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники здійснили 26 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного та у районах населених пунктів Дерилове, Зарічне. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Муравка.

На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Прилуки, Злагода та у бік Гуляйпільського, Гіркого. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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