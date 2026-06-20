Оперативна інформація станом на 16:00 20.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 66 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Яструбщина, Рогізне, Потапівка, Дем'янівка, Товстодубове, Бунякине, Кучерівка; на Чернігівщині – Грем'яч, Сеньківка, Залізний Міст.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник наступальних дій не проводив, здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ізбицького та Зибиного. Два бої тривають і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населених пунктів Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися в районах Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового, Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися поблизу населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили вісім атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти шістнадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Родинське та в бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Дорожнє, Новогришине, Гуліве, Мирне, Сергіївка. Дві атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися в районі Піддубного та в бік Тернового. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев'ять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Гуляйпільське, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне та в бік Гіркого, Воздвижівки. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Кам'янське та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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