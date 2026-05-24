Оперативна інформація станом на 16:00 24.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Сопич, Уланове, Яструбщина, Нововасилівка, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Нескучне, на Чернігівщині – Хрінівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шостка та Бачівськ Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, застосувавши шість керованих авіаційних бомб, а також здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником в районі Фиголівки.

На Куп’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім боєзіткнень у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, наразі тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку триває одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі населених пунктів Прилуки, Залізничне та у бік Гіркого, Нового Запоріжжя, Староукраїнки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб просування ворога не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

