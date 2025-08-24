Надзвичайне
Оперативна інформація станом на 16:00 24.08.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Від обстрілів з території рф постраждали прикордонні населені пункти: Стара Гута, Нововасилівка, Зарічне, Сорокине, Бачівськ, Малушине, Бруски, Бунякине, Гірки Сумської області; Галаганівка, Блешня, Лісківщина, Гута Студенецька, Миколаївка, Залізний Міст, Михальчина Слобода, Грем’яч, Клюси Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали Нова Гута та Стара Гута Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони від початку доби відбили одну наступальну дію, ще чотири бойові зіткнення тривають до цього часу. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіаційних бомб, та здійснив 98 обстрілів.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Серебрянка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 11 спроб просунутися у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Чотири бойові зіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор дванадцять разів атакував поблизу населених пунктів Зелене Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Новомиколаївка та Комишуваха. Досі триває шість бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я, Наддніпрянське, Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

