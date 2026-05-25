Сегодня 16:12
Оперативна інформація станом на 16:00 25.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 65 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Нововасилівка, Товстодубове, Волфине, Рогізне, Бунякине, Уланове, Малушине, Зарічне; на Чернігівщині – Клюси та Заріччя.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Подоли, Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог розпочинав сім боєзіткнень у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Ямполя та Озерного, дотепер тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили шість атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог не проводив активних дій.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я та Щербаки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутись у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

