Оперативна інформація станом на 16:00 26.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 47 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Рижівка, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Яструбщина, Будки, Бунякине, Атинське, Нескучне; на Чернігівщині – Клюси та Логи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вільча та Колодязне. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога на даний час не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог розпочинав чотири боєзіткнення у бік Лиману та Діброви.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне. Два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в бік Щербаків. Отримав відсіч.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

