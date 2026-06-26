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Оперативна інформація станом на 16:00 26.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 26.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 63 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Будки. Авіаударів зазнали Товстодубове та Лужки. Також ворог завдав ракетних ударів по Мирнограду та Кременчуку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень із противником, три боєзіткнення тривають. Водночас ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Новоплатонівка та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися в районах Ставків, Дробишевого, Лимана, Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку населеного пункту Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім атак. Шість штурмів відбито поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти чотирнадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Тринадцять атак відбито в районах населених пунктів Родинське, Сергіївка, Удачне, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Новомиколаївка. Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотирнадцять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Чарівне та в бік Добропілля, Цвіткового. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Лугівського.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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