Оперативна інформація станом на 16:00 27.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 57 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Товстодубове, Бачівськ, Рижівка, Малушине; Миколаївське та Янжулівка на Чернігівщині. Авіаударів зазнали населені пункти Глухів та Лужки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог два рази атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Вісімнадцять атак відбито у районах населених пунктів Нове Шахове, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас й Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Залізничне та Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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