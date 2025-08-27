Оперативна інформація станом на 16:00 27.08.2025 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76.

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутись у районі Куп’янська. Дотепер триває три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дванадцять разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять вісім разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбито, ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

