Оперативна інформація станом на 16:00 28.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 82 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Рижівка, Нескучне, Яструбщина, Гірки, Волфине, Гаврилова Слобода, Кучерівка. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог два рази атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 18 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони поблизу Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Плещіївка. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дванадцять атак відбито в районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас й Біляківка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в бік населеного пункту Нове Запоріжжя, боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак поблизу Добропілля та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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