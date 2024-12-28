Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:07
Просмотров: 108

Оперативна інформація станом на 16.00 28.12.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 28.12.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 82.

Українські захисники вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, постраждали, зокрема, громади населених пунктів Петрушівка, Шалигине, Нова Гута та Біла Береза Сумської області.

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, в районі Вовчанська, іде бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Глушківки, боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Греківки, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Сім боїв ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім ворожих атак в напрямку Ступочок та Часового Яру. П’ять атак вже завершились без успіху для окупантів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, вісім боєзіткнень ще тривають. Найбільш активний ворог в районі Даченського, де відбулось сім боєзіткнень.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось дев’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Чотири бої ще тривають.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних дій не здійснювали.

В Курській області українські захисники відбивають п’ять атак противника.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Актау до Балтики: проколы и диверсии
Сегодня 11:45    158
Скандального професора Василенка звільнили з університету Шевченка
Сегодня 11:32    155
Держава збільшує видатки на соціальну підтримку українців
Сегодня 11:17    147
У Києві замість реконструкції бази відпочинку будували котеджне містечко: суд наказав його знести
Сегодня 11:03    157
К концу года россия вышла на интересный рубеж
Сегодня 10:49    183
АМКУ оштрафував на 23 мільйони 14 компаній за змови на торгах порту "Південний"
Сегодня 10:23    141
Як росія розширює виробництво «шахедів» в алабузі
Сегодня 10:10    137
Глобус в пропагандистском ролике - русня закрасила в красный всю Азию
Сегодня 09:58    147
Мінкульт підтвердив низці українських та іноземних ЗМІ статус критично важливих
Сегодня 09:46    127
За 2024 рік Україна змогла залучити з-за кордону 931 млн дол. для замовлень вітчизняним оборонним підприємствам
Сегодня 09:34    122
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 