Надзвичайне
Перейти к списку новостей
29.05.2026 16:05
Просмотров: 121

Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Бачівськ, Нововасилівка, Сопич, Уланове, Волфине, Іскрисківщина, Рогізне; на Чернігівщині – Клюси.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Ківшарівка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили п’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районі Добропілля та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки, Плавні. Одне боєзіткнення наразі триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Центр виявив мережу російських агентів впливу, пов'язану з гру рф, яка веде масштабну дезінформаційну кампанію щодо міграційних процесів в Україні
29.05.2026 10:56    138
Дефіцит людей, грошей і здорового глузду: IISS оцінив політико-економічну ситуацію на рф
29.05.2026 10:44    131
На кордоні з Польщею збудують паркувальну зону на 600 вантажівок
29.05.2026 10:20    116
Митрополит РПЦ Илларион (Григорий Алфеев) покинул Чехию после инцидента с задержанием, опасаясь повторения подобных ситуаций
29.05.2026 10:08    106
Одеських школярів навчали основам тактичної медицини
29.05.2026 09:57    124
Майстер-клас із брехні від захарової
29.05.2026 09:48    124
Дрон не літає сам (ВІДЕО)
29.05.2026 09:37    141
рф готується: колишній віцепрем'єр-міністр Латвії назвав заяви рф щодо "утисків росіян" у країнах Балтії димовою завісою
29.05.2026 09:27    113
За матеріалами СБУ 13 років тюрми отримав «помічник міністра мвс лнр», який захоплював будівлю Служби безпеки в Луганську у 2014 році
29.05.2026 09:07    130
Збито/подавлено 217 ворожих БПЛА
29.05.2026 09:02    113
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 