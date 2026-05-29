Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Бачівськ, Нововасилівка, Сопич, Уланове, Волфине, Іскрисківщина, Рогізне; на Чернігівщині – Клюси.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Ківшарівка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили п’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районі Добропілля та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки, Плавні. Одне боєзіткнення наразі триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

