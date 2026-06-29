Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:08
Просмотров: 82

Оперативна інформація станом на 16:00 29.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 29.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 63 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Волфине, Будки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення з противником, усі чотири атаки тривають і в ці хвилини. Водночас окупанти здійснили 31 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону. П'ять атак відбито в районах населених пунктів Лиман, Стариця, Охрімівка, Синельникове, Вовчанські Хутори та в напрямку Шев'яківки та Хатнього. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотирнадцять ворожих атак поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали одинадцять атак поблизу Іванопілля та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Біляківка, Новопавлівка, Біляківка. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дванадцять ворожих атак у районах населених пунктів Чарівне Привільне, Гуляйпільське та в бік Рівного, Верхньої Терси, Цвіткового, Новоселівки. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Білогір'я.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Паливна криза. Моніторинг РФ та окупованих територій — за останні 24 години
Сегодня 10:36    135
Для нас наші вбиті це не елемент політики, наші вбиті – це наші янголи, – Алфьоров про українсько-польську історію
Сегодня 10:00    120
росія тоне у власному бруді - СЗРУ
Сегодня 09:37    134
Як Трамп прозрів, а Пентагон згадав про заначку для України
Сегодня 09:26    132
"Укрзалізниця" випустила на маршрут нові вагони українського виробництва
Сегодня 09:15    119
Беларусь. Оренбург. Казахстан. Следующая война путина
Сегодня 08:56    150
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники «DESTRUCTION TEAM» завдали ворогу втрат
Сегодня 08:49    98
Колонізфція під виглядом будівництва
Сегодня 08:41    110
Польща вимагає захисту від української молочної продукції, але нарощує продажі сирів в Україну
Сегодня 08:19    102
Оперативна інформація станом на 08:00 29.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    121
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 