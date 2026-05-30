Надзвичайне
Сегодня 16:08
Оперативна інформація станом на 16:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 58 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Бачівськ, Сопич, Рогізне, Бунячине, Яструбщина, Безсалівка, Атинське, Вільна Слобода; на Чернігівщині – Грем’яч.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень, противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман та Озерне. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у бік населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники зупинили чотири атаки поблизу населеного пункту Плещіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у бік Калинівського. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 18 ворожих атак у районі Злагоди, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

