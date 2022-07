Оперативна інформація станом на 18.00 01.07.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто двадцять восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА “Форпост”, приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.

У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу рф, на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»