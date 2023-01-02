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Оперативна інформація станом на 18.00 02.01.2023 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 02.01.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває триста тринадцята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. Усі ці дрони було збито.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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