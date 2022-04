Оперативна інформація станом на 18.00 03.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. У зв’язку з початком відведення підрозділів збройних сил російської федерації з району міста Суми. Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками республіки білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Противник продовжує зазнавати втрат в живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку.

Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу.

Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій. Воєнні злочини не мають строку давності, тому правосуддя невідворотне.

Разом переможемо! Слава Україні!

