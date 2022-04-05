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Оперативна інформація станом на 18.00 05.04.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 05.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжуються заходи з перегрупування військ російської федерації. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.

В західному військовому окрузі російської федерації, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування збройних сил російської федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.

На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил російської федерації з території республіки білорусь. Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону білорусі.

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.

В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані “контракти” з міністерством охорони здоров’я російської федерації.

Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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