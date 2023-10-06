Оперативна інформація станом на 18.00 06.10.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот дев’яноста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 33 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено 25 ворожих “шахедів”. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вовківка, Степне, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піски-Радьківські Харківської області, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Хромове, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили

близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Костянтинівка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Урожайне, Сторожеве Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Антонівка та Херсон.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по

1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобах, 1 району зосередження особового складу та по 1 станції РЕБ противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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