Оперативна інформація станом на 18.00 07.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває сорок третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України. Окупанти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання.

Здійснюють заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління, продовжують ведення розвідки.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.

На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь.

На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію республіки білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних Сил України з вказаного району на інші напрямки.

Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території республіки білорусь, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.

На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Не виключається імовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

На Слобожанському напрямку. Ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.

Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по території України, ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.

Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

