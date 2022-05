Оперативна інформація станом на 18.00 10.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває сімдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжується ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Відмічалося переміщення військової техніки збройних сил республіки білорусь у рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжує вживати заходи з перегрупування наявних підрозділів. Здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ, ворог додатково перемістив на територію Харківської області до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.

Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Мобілізаційні заходи на території регіону не проводяться, місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Противник продовжує нести втрати на території України. Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

