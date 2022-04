Оперативна інформація станом на 18.00 13.04.2022 щодо російського вторгнення.

Триває сорок дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили російської федерації проодовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних Сил України.

У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. Досвід ведення бойових дій мають лише 5-10 відсотків особового складу зазначених підрозділів. Управління полків складається з офіцерів збройних сил російської федерації. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами.

Ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв’язку. Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він, здебільшого, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

Закликаємо громадян не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив.

Знаковим є те, що окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на тимчасово зайнятих територіях. Так, у період з 20 березня по 12 квітня цього року, в місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців збройних сил російської федерації загинули під час патрулювання території в нічний час.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

