Оперативна інформація станом на 18.00 14.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває п’ятдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл нашої держави.

Для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах.

За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50 відсотків особового складу.

Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил російської федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області республіки білорусь. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі по об’єктах нашої Держави.

На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. З території Брянської та Курської областей відбувається переміщення у Бєлгородську і Воронезьку області росії.

На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медичного забезпечення. Триває поповнення запасів.

Продовжується часткове блокування та обстріли міста Харкова.

У місті Бєлгород ворог розгорнув підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил російської федерації з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета - деморалізація та припинення опору.

Окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.

Противник здійснював спроби прориву нашої оборони в районах населених пунктів Рубіжне, Новотошківське і Мар’їнка. Успіху не мав. Продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»