Оперативна інформація станом на 18.00 14.09.2022 щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Триває двісті третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.

Противник продовжує тероризувати цивільне населення нашої Держави, порушуючи закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововасилівка Сумської області.

На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе;

на Авдіївському напрямку –Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Запорізькому напрямку – населені пункти Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки;

на Південнобузькому напрямку – у районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам’яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське.

В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.

Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію російської федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та “Бук”, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів - уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град” в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.

Віримо у перемогу! Разом її наближаємо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»