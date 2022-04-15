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Оперативна інформація станом на 18.00 15.04.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 15.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Росія продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Протягом поточної доби на всіх напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Порушуючи правила ведення війни, диверсійно-розвідувальні групи ворога, для проведення диверсій на території України, викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів.

Російські окупанти, з метою придушення супротиву українців, проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.

В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати "органи місцевого самоврядування" з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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