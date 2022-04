Оперативна інформація станом на 18.00 16.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Росія продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник завдавав авіаційних та ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах із залученням повітряного та морського компонентів.

Через ведення бойових дій на території України перенесено ротацію підрозділів 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу в Сирійській Арабській Республіці.

За наявною інформацією, військкомати Центрального військового округу збройних сил російської федерації агітують військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. В ході перегрупування військ зафіксовано переміщення залізничним транспортом з території республіки білорусь (залізнична станція “Гомель-Новобілицька”), підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил російської федерації.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території білорусі.

На Сіверському напрямку противник завершує перегрупування військ Центрального військового округу. Не виключається, що окупанти продовжать ракетні удари та артилерійські обстріли з території рф по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на перегрупуванні, посиленні угруповання своїх військ та продовженні утримання позицій в районі міста Харкова.

На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив та вести штурмові дії на більшості напрямків. Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області у район населеного пункту Сватове окремих підрозділів Центрального військового округу.

Імовірно, противник продовжить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. Зосереджуватиме зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках.

Разом з тим, спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів 1 аорпусурмійського, що діє на Донецькому напрямку. Це повязано зі значними втратами підрозділів, поповнення яких відбулося за рахунок мобілізованих.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на спробах встановлення повного контролю над територією Херсонської області та утриманні зайнятих позицій. У місті Херсоні виявлено поширення російсько-окупаційною адміністрацією агітаційних листівок із закликами до мирного співіснування з окупантами. Водночас продовжується залякування та терор мирного населення.

За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою.

Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати ворога на визначених рубежах та завдавати окупантам численних втрат в особовому складі та техніці.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

