Оперативна інформація станом на 18.00 18.04.2022 щодо російського вторгнення.

Триває п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Тривають ракетно-бомбові удари окупантів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури .

Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. Планується їх виикористання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.

Не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах російської федерації, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності військ противника не відзначено.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. Очікується продовженн спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Белгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійські підрозділів.

Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.

На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки.

Окупанти і далі цинічно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів із окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу можливих “зелених коридорів”.

На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.

Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та, на окремих напрямках, звільняти від загарбників Українські землі.

