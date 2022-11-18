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Оперативна інформація станом на 18.00 18.11.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 18.11.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької;

на Криворізькому напрямку – з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

З метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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